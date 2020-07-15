Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников, регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

Законопроект выделяет три типа удаленной занятости: дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная работа.

Взаимодействие с работодателем во время отдыха оплатят как сверхурочную работу Речь идет о регулировании дистанционной и удаленной работы.

Поправками закрепляется право на неприкосновенность времени отдыха удаленных работников. Они могут не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы. Также устанавливается возможность компенсации расходов удаленных работников.

Как ранее отмечал замглавы думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, ко второму чтению положения законопроекта могут расширить до целого раздела в Трудовом кодексе. Также для дистанционных сотрудников может быть скорректирован перечень оснований для увольнения.