Совфед одобрил закон, позволяющий оформлять электронные чеки в системе tax free. Документ предусматривает возможность организации электронного документооборота между всеми участниками системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) физическим лицам — гражданам иностранных государств.

В документообороте будут участвовать организации розничной торговли, реализующие товары иностранным гражданам, организации, оказывающие услуги по компенсации НДС, а также Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба России. Участники электронной системы смогут обмениваться электронными чеками или сведениями из чеков, а также сведениями об отметках таможенных органов, подтверждающих факт вывоза товара за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.