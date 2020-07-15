Основная часть нарушений прав граждан при возврате просроченной задолженности приходится на микрофинансовые организации (МФО), сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов.

Помимо коллекторских агентств, возвратом задолженности занимаются МФО, напомнил Аристов. «Именно на долю микрофинансовых организаций приходится основная часть грубых нарушений прав граждан, что подтверждается статистическими данными, содержанием поступающих в службу обращений», — сказал он, выступая в Совете Федерации.

По его словам, с 2017 года приставы приняли к рассмотрению около 80 тыс. обращений, почти 45% из них касаются деятельности МФО, только третья часть — юридических лиц, включенных в реестр. «Порядка 10% обращений затрагивают вопросы деятельности кредитных организаций», — добавил Аристов.

Наиболее сложными остаются правонарушения, совершенные неподнадзорными ФССП службами и лицами. «Их выявление осуществляется преимущественно по обращениям граждан. В связи с этим мы столкнулись с отсутствием достаточных полномочий для истребования информации и сбора доказательств», — сказал Аристов. За различные нарушения было составлено почти 7 тыс. протоколов об административных правонарушениях. Судами по их рассмотрению назначены штрафы на сумму более 230 млн рублей.