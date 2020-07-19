Клиенты мобильного оператора «ВТБ Мобайл» получили возможность отслеживать свой баланс и быстро его пополнять прямо в интернет-банке или приложении «ВТБ Онлайн», сообщает пресс-служба банка. Пользователи также смогут просматривать историю операций и переходить в личный кабинет оператора для управления тарифом и подключения услуг.



«Свой номер в «ВТБ Мобайл» клиенты могут увидеть на главной странице «ВТБ Онлайн» среди оформленных продуктов. Если номеров несколько, то их можно посмотреть в разделе «Продукты». Клиентам доступна информация по балансу, остаткам пакетов, дате и сумме абонентской платы. Из этого меню можно сразу пополнить счет номера, посмотреть историю операций и перейти в личный кабинет или мобильное приложение «ВТБ Мобайл» для управления тарифом и услугами», — говорится в релизе.

При клике на кнопку «Пополнить» клиенты могут увеличить баланс мобильного. Для этого нужно выбрать счет списания, сумму и подтвердить операцию. После пополнения можно сохранить шаблон операции, создать автоплатеж по дате или напоминание.

Чтобы перейти в личный кабинет «ВТБ Мобайл» для управления тарифом, клиенту достаточно нажать на кнопку «Перейти в ВТБ Мобайл», и система сразу переведет его на сайт или в мобильное приложение оператора, останется только авторизоваться по номеру телефона.

«ВТБ Мобайл» запущен в сентябре 2019 года. Абоненты оператора получают связь по выгодным тарифам без роуминга по России, при этом могут оплачивать до 100% услуг связи бонусной валютой программы лояльности «ВТБ Мультибонус». Сейчас сим-карту «ВТБ Мобайл» можно приобрести во всех отделениях банка в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

