Федеральная антимонопольная служба выявила доходы картелей при исполнении нацпроектов на общую сумму 6 млрд рублей с 2018 года, когда они были утверждены, рассказал в интервью ТАСС начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

«Сумма доходов картелей в сфере реализации национальных проектов составляет почти 6 миллиардов рублей. Самые крупные нарушения в денежном эквиваленте выявлены в Ростовской области и Санкт-Петербурге, Калининграде, Удмуртии. Что касается количества дел и выявленных нарушений, это Тыва и Хакасия. Хакасия — это почти пятая часть всех возбужденных по России дел», — сказал Тенишев.

Минфин отметил выполнение программы нацпроектов на треть от годового плана Худшим оказалось исполнение по «Цифровой экономике».

По его словам, лазейки для подобных нарушений существуют не только в России, но и во всем мире, но искать их становится все сложнее. «Такие лазейки есть и у нас, и во всем мире, но раньше их было гораздо больше. Мы сейчас почти все торги перевели на электронные торговые площадки, а там все видно, как на ладони. Сговариваться могут только безумцы, но, увы, они есть», — сказал он.