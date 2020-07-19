Московский Кредитный Банк (МКБ) предлагает компаниям сегмента МСБ перейти на дистанционное обслуживание, сообщает пресс-служба кредитной организации. Банк создал специализированный контактный центр, ориентированный на обслуживание малого бизнеса. Полностью дистанционный формат взаимодействия с банком доступен всем компаниям и предпринимателям с выручкой до 120 млн в год, не занимающимся внешнеэкономической деятельностью.



За каждым клиентом будет закреплен менеджер, который может решить возникающие вопросы дистанционно. Все основные банковские операции будут доступны клиенту без визита в офис банка.

«У компаний малого и микробизнеса в большинстве своем нет потребностей в сложных финансовых продуктах, в то же время для них очень важно время, затрачиваемое на взаимодействие с банком, — отмечает начальник управления продаж департамента МСБ МКБ Елена Сизова. — Дистанционное обслуживание позволит им получить качественный сервис без визита в офис и потери драгоценного времени».



В 2019 году банк оптимизировал процесс открытия счета: представитель МКБ приезжает с полным набором документов в любое удобное для клиента время и место. Вся процедура с момента подачи заявки до открытия счета занимает не более суток. Для упрощения подачи заявки на открытие счета создан личный кабинет для клиентов МСБ. Личный кабинет позволяет в режиме онлайн отслеживать статус заявки, подгружать необходимые документы.