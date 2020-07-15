Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья. Для участников зарплатных проектов банка минимальный первоначальный взнос снижен с 15% до 10% от стоимости недвижимости, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Также первоначальный взнос снижен с 50% до 30% для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости.

Минимальный первоначальный взнос может использоваться для приобретения готового и строящегося жилья в ипотеку за исключением госпрограмм, военной ипотеки и загородной недвижимости.

Ранее Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта.



Купить квартиру в новостройке по программе господдержки для семей с детьми в ипотеку можно по ставке от 1,2%, а по программе «Господдержка-2020» — от 2,6% годовых с учетом скидки от застройщика в первые два года кредитования.

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке — от 4,1% годовых в первые два года кредитования в рамках специальной программы с застройщиками. Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку — 7,3% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры на «ДомКлик» и электронной регистрации сделки.