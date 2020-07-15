Компании малого и среднего бизнеса — клиенты Росбанка, зарегистрированные и ведущие свою деятельность в столице, могут подать заявку на участие в программе субсидирования кредитов правительства Москвы. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Предоставление льготных кредитов, за исключением овердрафтов, будет осуществляться до 31 декабря 2020 года по льготной ставке от 7% годовых на срок до восьми месяцев. Максимальная сумма кредита составляет 35 млн рублей. Программа предполагает кредитование с целью пополнения оборотных средств, а также с целью финансирования инвестиционных проектов.

По данной программе клиенты Росбанка также могут реструктуризировать кредиты, оформленные до 15 апреля 2020 года. Программа реструктуризации позволяет снизить ставку по действующим кредитам на 6%. Реструктуризировать можно кредиты, не превышающие по сумме 100 млн рублей, на срок до восьми месяцев, но не более срока, оставшегося до конца кредитного договора.

«Снизить ставку по действующему кредиту или оформить льготный заем могут клиенты банка из любых сфер. Соглашения с правительством Москвы заключили крупнейшие банки столицы, что позволит сделать этот продукт максимально востребованным и доступным», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.