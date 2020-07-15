Инструмент облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) еще очень молодой, но он состоялся. Об этом заявил на пресс-конференции, посвященной старту продаж очередного выпуска облигаций на обновленных условиях, директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский.

Он напомнил, что проекту «народных» ОФЗ уже три года и за период размещения этого инструмента Минфину удалось с его помощью привлечь более 73 млрд рублей. По оценкам министерства, на сегодняшний день инвесторами в этот инструмент являются порядка 25 тыс. человек. «Конечно же, инструмент еще очень молодой, хотя мы убеждены в том, что он состоялся. Потенциальная емкость сегмента ОФЗ-н не исчерпана. Объемы размещенных «народных» облигаций несопоставимы, например, с объемами вкладов физических лиц в коммерческих банках, поэтому Министерство финансов на постоянной основе ведет работу по совершенствованию данного инструмента, порядка его размещения, с целью повышения привлекательности для граждан РФ», — сказал он.

Объемы размещения ОФЗ-н в 2020 году заметно снизились по сравнению с показателями 2017—2018 годов. Средний дневной объем продаж с начала 2020 года составляет порядка 47 млн рублей против 290 млн рублей в день за аналогичный период размещения дебютного выпуска данного инструмента.

«По нашим оценкам, это связано с общей экономической ситуацией, является следствием действия объективных факторов, в первую очередь значительного снижения процентных ставок в российской экономике, в том числе на инструменты с минимальным уровнем риска, к которым относятся суверенные облигации и ОФЗ-н в частности», — отметил Вышковский.

«Это связано с общим ухудшением финансового положения российских домохозяйств на фоне экономического спада, вызванного распространением новой инфекции. Мы убеждены в том, что снижающийся спрос на ОФЗ-н непосредственно не связан с самими характеристиками нашего инструмента. Сегодня мы не видим явных недостатков этого инструмента, которые следовало бы в обязательном порядке устранить, хотя мы к этому готовы», — добавил он.