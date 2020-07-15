Госдума приняла во втором чтении законопроект о переходном налоговом режиме для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые утратили право на применение упрощенной системы налогообложения (УСН) в случае превышения максимального уровня выручки или среднесписочной численности работников.

Переходный период предусматривается для тех, у кого по итогам налогового периода доходы превысили 150 млн рублей, но не более 200 млн рублей, а средняя численность работников стала выше 100 человек, но не более 130 человек. В этом случае налогоплательщик будет облагаться по налоговой ставке 8% для объекта налогообложения в виде доходов и в размере 20% для объекта налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов.

Если по итогам налогового периода сумма расходов превышает сумму доходов, то «применительно к этому налоговому периоду налоговая база принимается равной нулю», отмечается в законопроекте.