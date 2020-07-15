Российская валюта сохраняет потенциал укрепления в III квартале 2020 года, говорится в обзоре Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка. Правительство планирует продолжить продажи валюты и при этом собирается разместить до 1 трлн рублей на рынке ОФЗ, что поддержит курс рубля в текущем квартале, поясняют эксперты.

«Мы придерживаемся мнения, что существуют возможности для некоторого укрепления курса рубля в третьем квартале 2020 года — потенциально до уровня 65 рублей за доллар. При этом мы подтверждаем наш ориентир по курсу рубля к доллару на уровне 67 на конец года, так как геополитическая премия за риск инвестиций в Россию может увеличиться после ноября 2020 года, и текущее беспокойство рынка по поводу санкционных рисков является первой ласточкой того, что эта тема может опять вернуться на рынок», — говорится в обзоре, подготовленном старшим экономистом Альфа-Банка Анной Киюцевской и главным аналитиком Наталией Орловой.

Платежный баланс России за II квартал, отмечают эксперты, оказался сильным — профицит счета текущих операций составил 0,6 млрд долларов на фоне падения импорта на 13,5%, а чистый отток частного капитала составил только 12,1 млрд, что ниже уровня предыдущего квартала. Российский счет текущих операций сохранится близким к нулевой отметке в III квартале, указывают они, и в этом случае потенциал укрепления курса рубля будет определяться капитальным счетом.

«Вывод из статистики за третий квартал выглядит позитивным с точки зрения перспектив курса рубля. Умеренное снижение импорта товаров во втором квартале, хотя и говорит об ограниченных возможностях импортозамещения, означает меньшие риски восстановления импорта в ближайшие месяцы. Существенное снижение импорта услуг на 60% год к году, вероятно, сменится ростом по мере открытия границ, но динамика импорта товаров — более весомый фактор воздействия на курс, чем динамика импорта услуг, — пишут аналитики. — Мы ожидаем, что профицит счета текущих операций сохранится у около нулевого уровня в третьем квартале текущего года. В то же время главным фактором поддержки курсу рубля будет счет капитала».

Во-первых, перечисляют эксперты, дивидендные выплаты, как ожидается, будут меньше, чем годом ранее, что говорит о снижении рисков давления на курс рубля. Во-вторых, Минфин через ЦБ РФ продолжает продавать валюту на рынке — в июле, как ожидается, будет продано примерно 1,5 млрд долларов, и в Альфа-Банке ожидают, что продажи продолжатся, по крайней мере в августе — сентябре. Наконец, заключают аналитики, большая возможность притока капитала связана с ростом размещений на российском долговом рынке — рост потребности Минфина в заимствованиях может привлечь больше иностранных инвесторов, особенно в случае улучшения отношения международных инвесторов к развивающимся рынкам в целом.