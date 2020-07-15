Ведомства и компании с госучастием РФ смогут в этом году приобрести автомобили в рамках опережающей закупки для поддержи российского автопрома в кредит по ставке 0%. Об этом говорится в постановлении Кабмина, которое утверждает правила предоставления бюджетных субсидий финансовым организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитным договорам или договорам факторинга, заключенным в 2020 году по контрактам поставки автотехники.

Субсидии можно получить при условии, что у финансовой организации, претендующей на них, российское происхождение, а предоставленный кредит на поставку автотехники обеспечен залогом прав требований по обязательствам на основании договора поставки. Согласно документу, сам кредит не должен превышать стоимость поставляемых машин, кредитный договор предусматривает ставку по кредиту в размере 0% годовых с учетом субсидии.

По итогам совещания у президента РФ Владимира Путина по положению дел в автопроме в конце апреля для поддержки отрасли в числе прочих мер было принято решение провести в 2020 году опережающие закупки автотехники, которые планировались ведомствами и госкомпаниями в будущие периоды. На это было выделено 4,5 млрд рублей. Ожидаемый эффект составит 33 тыс. дополнительно проданных машин.