Рубль завершил основную валютную сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:05 мск повысился на 18 копеек к предыдущему закрытию и составил 71,05 рубля. С начала торговой сессии было проведено 36,2 тыс. сделок на 2,44 млрд долларов, диапазон котировок составил 70,65—71,12 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 81,04 рубля, увеличившись на 29 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,98 тыс. сделок на 346,28 млн евро по курсам от 80,64 до 81,3 рубля за евро.

«Рубль сегодня большую часть торговой сессии нейтрален по отношению к доллару и слабо падает к евро (из-за укрепления последнего на внешних рынках). Американская валюта держится в диапазоне 70,7—71,1, европейская колеблется между отметками 80,6—81,3... Диапазон по доллару может расшириться до 70,5—71,5, по евро — до 80,5—81,5», — комментирует аналитик компании «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.