Минфин намерен внедрить бюджетные правила на региональном уровне, пишут «Известия» . Об этом говорится в проекте плана деятельности ведомства на 2020—2025 годы. Внедрить такую практику в субъектах планируется не раньше 2022 года. Близкий к правительству источник пояснил, что главная цель распространения федеральной практики на уровень субъектов — снизить зависимость их бюджетов от волатильных доходов. Прежде всего от поступлений налогов на прибыль, размер которых колеблется вместе с ценами на сырье: нефть, газ, металлы, драгоценные камни и так далее, отметил собеседник.

В большинстве случаев механизм может быть подобен федеральному. Так, субъектам будет предложено сформировать резервы, аналогичные ФНБ, куда регионы будут направлять доходы от продажи того или иного стратегического ресурса по цене, свыше определенного уровня. Также расходы могут быть повышены лишь при условии увеличения поступлений, не связанных с продажей сырья. Параметры механизма регион будет определять самостоятельно, отметил собеседник.

В Иркутской области и ЯНАО — субъектах с высокой добычей нефти и газа — меру поддержали. В Челябинской области сообщили, что, хотя регион и сфокусирован на металлургическом производстве, возможность формировать резервы в ближайшее время вряд ли представится: из-за коронавируса придется наращивать заимствования, чтобы сохранить расходы. В Магаданской области инициативу не поддержали, отметив, что фиксация цены на золото негативно отразится на доходах субъекта. В республиках Карелия и Марий Эл, а также Ростовской, Курской, Калужской и Ленинградской областях отреагировали на предложение Минфина нейтрально.

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По словам экспертов, большая часть субъектов — дотационные. В РФ никогда не было более 20 регионов-доноров, поэтому на практике вводить бюджетное правило могут себе позволить единицы. Также сейчас некоторые субъекты, обладающие достаточным запасом доходов для создания резервов, опасаются это делать: если сформировать фонд, то у Федерации сложится впечатление, что у региона излишки и помогать ему из центра нет необходимости. Эксперты считают, что любые универсальные формулы, лучшие практики — это скорее для учебников.