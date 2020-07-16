Заемщики российских банков, погасившие ипотеку, столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость. О таких проблемах сообщили клиенты ВТБ, Росбанка, «Открытия», Альфа-Банка, банка «Санкт-Петербург», Сбербанка и Транскапиталбанка на форуме Банки.ру. Жалобы есть и на сроки переоформления залогов при рефинансировании ипотеки в Газпромбанке, Росбанке, Промсвязьбанке, Райффайзенбанке и Московском Кредитном Банке, пишет РБК.

В Сбербанке, ВТБ, Альфа-Банке, «Открытии» и Банке ДОМ.РФ признали проблемы в работе с бумажными закладными и объяснили это ограничениями в работе многофункциональных центров и Росреестра. В пресс-службе Росреестра пояснили, что каждый случай выдачи электронных закладных нужно рассматривать отдельно, так как в процессе участвуют информационные системы Росреестра, банков и депозитариев.

По словам представителя банка «Открытие», канцелярия управления Федеральной регистрационной службы, отделы Росреестра, архив Росреестра, Кадастровая палата заявителей не принимают в связи с карантином, сроки регистрации в МФЦ увеличились до 14 дней. Банк получил лишь 10% закладных, переданных в регистрационные органы. В Сбербанке отметили, что в МФЦ были введены ограничения на количество передаваемых пакетов, из-за этого не удалось быстро сдать весь накопленный за время самоизоляции объем закладных. Представитель Альфа-Банка связал причину задержек также с переходом МФЦ и управлений Росреестра на новую информационную систему учета имущества (ФГИС ЕГРН). Ситуация с оформлением закладных отличается в разных регионах, регистрация проходит по предварительной записи, сказал представитель «Уралсиба». ВТБ также связывает задержки с оформлением закладных с особенностями работы органов регистрации.

Собеседник в крупном банке заметил, что в некоторых регионах существуют квоты на количество талонов для записи в Росреестр или МФЦ: не более двух талонов в неделю на одного сотрудника. По его оценкам, ситуация с закладными нормализуется только к концу года.

По словам экспертов, у первоначального кредитора нет финансовых мотивов задерживать выдачу закладной, ведь кредит уже погашен. Больше всего увеличение срока снятия обременения невыгодно клиентам, которые хотят рефинансировать ипотечный кредит, так как в период, когда ссуда в первом банке уже погашена, но закладная еще не передана новому кредитору, ставка по кредиту, как правило, значительно повышается (в среднем на 2—3 п. п.). В этот период кредит рассматривается новым кредитором как беззалоговый и, соответственно, более рисковый, пояснили эксперты. Задержка при снятии обременения также не позволяет заемщику распоряжаться имуществом после погашения ссуды. Пока недвижимость находится в залоге у банка, владелец не может совершать сделки с ней без разрешения кредитора. Сейчас несколько банков в России регистрируют электронные закладные на ипотечную недвижимость, отмечают эксперты. По их словам, запуск такого сервиса в банке в среднем занимает шесть-семь месяцев и сейчас некоторые игроки рассматривают возможность перевода накопленного пула бумажных закладных в электронный вид. Но пока этого никто не сделал.

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