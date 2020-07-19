Инвестиционный банк «Веста» (VestaBank) запустил новый сервис для бизнеса — безналичную оплату товаров и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей для работающих в e-com, сообщает пресс-служба инвестбанка.

«Для получения платежей через СБП продавец формирует уникальный QR-код и размещает на сайте. Покупатель оплачивает выбранный товар или услугу по QR-коду через банковское приложение. Оплата моментально поступает на счет продавца», — говорится в релизе.

Услуга доступна всем корпоративным клиентам VestaBank. Комиссия банка составляет 0,25—0,7% от суммы платежа и зависит от вида деятельности клиента банка.

«Оплата с помощью QR-кода — это прогрессивный, экономный и безопасный способ приема платежей», — отмечает заместитель председателя правления VestaBank Алексей Федоров.