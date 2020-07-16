В России во II квартале 2020 года было выдано 1,4 млн новых кредитных карт, что на 50,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (2,83 млн единиц), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Выдача новых кредитных карт за первые шесть месяцев 2020 года составила 3,98 млн единиц, что на 26,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (5,42 млн). В июне этого года количество выданных карт составило 0,55 млн штук, что на 17,5% больше по сравнению с маем.

Наибольшее количество новых кредитных карт было выдано в Москве (74,2 тыс. штук), Московской области (60 тыс.), Краснодарском крае (55,5 тыс.), Санкт-Петербурге (48,6 тыс.), а также в Республике Башкортостан (45,1 тыс. единиц).

Самую серьезную динамику сокращения количества новых выданных кредитных карт продемонстрировали Москва (-61%), Московская область (-58,1%), Санкт-Петербург (-54,7%), Краснодарский край (-52,6%), а также Волгоградская область (-52,1%).