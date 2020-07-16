Правительство России подготовило поправки, которые предусматривают штрафы в размере до 500 тыс. рублей за угрозы, поступающие должникам по кредитам от коллекторов. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании правительства России.

«В случае угроз сама кредитная организация будет оштрафована на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, а дела по таким случаям сможет рассматривать Федеральная служба судебных приставов. Мы наделим ее соответствующими полномочиями», — сообщил Мишустин.

«Усилим защиту людей, которые взяли кредит, но пока не могут его вернуть. Нередко одни кредитные организации передают другим просроченные долги. И те начинают звонить должникам, угрожать, требуя вернуть деньги. Суды часто сталкиваются с проблемой защиты людей от такого давления. Мы подготовили поправки к Кодексу об административных правонарушениях. Они позволят усовершенствовать механизм защиты людей от таких недобросовестных действий», — пояснил премьер-министр.