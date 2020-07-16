Банк России разработал проект положения Банка России «Об обязательных резервах кредитных организаций» , чтобы упростить подходы к формированию обязательных резервов и снизить регуляторную нагрузку на кредитные организации. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регулятора.

«Составление кредитными организациями специализированных отчетов будет заменено на расчет размера обязательных резервов Банком России на основе данных отчетности. При ежемесячном регулировании размера обязательных резервов будет изменяться только усредненная величина, тогда как изменение остатков средств на счетах по учету обязательных резервов будет осуществляться один раз в год. Новый подход также предполагает обязательное использование усреднения обязательных резервов с применением единого для банков или небанковских кредитных организаций коэффициента», — поясняет регулятор.

Новый подход предусматривает отмену специализированных проверок выполнения обязательных резервных требований, а также уточнение порядка расчета и применения штрафов за нарушение кредитными организациями обязательных резервных требований.

Планируемый срок вступления в силу нового нормативного акта — 1 июня 2021 года, применение — с регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за июнь 2021 года.