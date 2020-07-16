Локо-Банк предлагает посетителям портала Банки.ру на специальных условиях «Накопительный счет. ПРОМО». Для оформления накопительного счета с повышенной ставкой необходимо подать заявку на сайте Банки.ру и получить промокод.



Спецпредложение доступно для открытия как в рублях, так и в долларах клиентам, у которых нет открытых счетов и вкладов в банке.



Минимальная сумма и срок неограниченны. Максимальная сумма — 15 млн рублей или 200 тыс. долларов.

Процентная ставка по спецпредложению в рублях составляет 4,85% годовых, что выше на 0,1 процентного пункта по сравнению со стандартными условиями по счету. В долларах она равна 0,5% годовых.

Проценты начисляются ежедневно на входящий остаток средств на накопительных счетах, в совокупности не превышающих максимальную сумму для начисления процентов. На сумму превышения проценты не начисляются.

Выплата процентов осуществляется ежемесячно, пятого числа месяца, следующего за отчетным. По счету предусмотрены дополнительные взносы. Минимальная сумма допвзносов — неограниченна. Также возможно частичное снятия суммы в пределах остатка по счету.

Досрочное расторжение возможно в любой день. В данном случае проценты начисляются и выплачиваются по день расторжения включительно.

Спецпредложение действует с 16 по 31 июля 2020 года.

