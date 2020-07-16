Существенная часть пространства для смягчения денежно-кредитной политики уже использована, но текущий цикл снижения ключевой ставки еще не закончен, сказал Алексей Заботкин агентству Reuters в своем первом интервью в должности заместителя председателя Банка России.

«Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована», — сказал Заботкин.

По его словам, регулятор будет определять уровень ключевой ставки, который позволит удержать инфляцию вблизи целевых 4% на среднесрочном горизонте.

«Где будет при этом находиться номинальная ставка — будет зависеть от ожидаемой инфляции. Как было отмечено по итогам июньского заседания, существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Нижняя точка текущего цикла снижения ключевой ставки будет зависеть от того, насколько значимым останется этот риск в предстоящие кварталы», — отметил зампред ЦБ.

Он также добавил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина теперь будет проводить пресс-конференции по итогам каждого заседания по ключевой ставке. До начала пандемии они проходили только после опорного заседания.