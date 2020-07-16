Точечные решения по поддержке экономики и россиян оказались правильными, они были беспрецедентными, сгладили остроту кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ситуация потребовала от нас оперативных мер. Нужно было, безусловно, подставить плечо отдельным отраслям экономики, предприятиям, бизнесу в целом, работникам предприятий и организаций, пройти этот сложный, кризисный этап, сохранить доходы российских семей», — сказал Путин на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Путин добавил, что, объективно, все проблемы решить было нельзя и глубина кризиса оказалась очень серьезной, а его негативные последствия — ощутимыми для граждан.

«И потому столь важно, что благодаря в прежние годы проводимой ответственной бюджетной, денежно-кредитной политике, накопленным в предыдущие годы резервам у нас была возможность для принятия своевременных и точечных решений. Я хочу это подчеркнуть: именно точечных. Судя по всему, мы в нужные точки все-таки попали, не без проблем, не без срывов, но все-таки в нужные точки попали, включая прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей и целый ряд других мер», — подчеркнул президент.

Объемы, охват, масштабы поддержки граждан, бизнеса во время эпидемии стали для России беспрецедентными, добавил он. Путин отметил, что он знает цифры и в других странах, «мы всегда сравниваем наши действия с тем, что делается у наших партнеров, соседей, наших друзей». «Но можно сказать, я только что об этом упомянул, точечно в целом мы попали туда, куда хотели. Сегодня можно сказать, что эти меры дали свой результат, позволили в значительной мере сгладить остроту кризиса. И сейчас, по мере выхода из режимов ограничений, экономическая активность в России постепенно восстанавливается», — заключил он.