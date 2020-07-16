Рубль завершил основную валютную сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 28 копеек к предыдущему закрытию и составил 71,27 рубля. С начала торговой сессии было проведено 29,1 тыс. сделок на 1,698 млрд долларов, диапазон котировок составил 71,05—71,37 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 81,45 рубля, увеличившись на 46 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 4,03 тыс. сделок на 181,45 млн евро по курсам от 81,09 до 81,5 рубля за евро.

«На фоне незначительного снижения нефтяных котировок рубль в четверг к вечеру демонстрировал умеренное снижение... Более сильный рост евро был связан с ростом валютной пары евро/доллар на мировом рынке. Кроме того, некоторое давление на рубль оказывает санкционная риторика США. Завтра умеренное снижение рубля может быть продолжено, если только «черное золото» не перейдет к заметному росту. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 70,5—72 рубля, для европейской валюты — 80,6—82,2 рубля», — комментирует старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.