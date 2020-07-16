Банк России снизит с 17 июля лимит на ежедневный объем операций «валютный своп» по продаже долларов США за рубли с расчетами «сегодня» с 5 млрд до 3 млрд долларов, сообщили в пресс-службе регулятора.

«В условиях стабильной ситуации на денежном и валютном рынках и сохранения на достаточном уровне объема валютной ликвидности в банковском секторе спрос на указанные операции со стороны кредитных организаций отсутствует. Банк России продолжает мониторинг ситуации на денежном и валютном рынках и в случае необходимости будет корректировать величину лимита по операциям «валютный своп», — сказано в сообщении.