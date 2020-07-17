Объем рынка доверительного управления российских компаний достиг 8,5 трлн рублей, прибавив за квартал более 5%, пишет «Коммерсант» . Таких высоких темпов роста рынка в этот период не наблюдалось пять лет: предыдущий рекордный прирост (на 18%) был зафиксирован в 2015 году. Текущий прирост отчасти обусловлен восстановлением стоимости активов после обвала фондовых рынков в марте текущего года.

Второй квартал подряд первое место сохраняют компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями», объем активов под управлением которых достиг 1,1 трлн рублей. На втором месте с результатом 1,09 трлн рублей остаются компании «Сбербанк Управление активами». Тройку лидеров замыкает группа управляющих компаний «Регион», активы которой выросли до 846 млрд рублей.

По данным НАУФОР, стоимость чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов составила по итогам II квартала 532 млрд рублей, что на 11,7% выше показателя I квартала, который показал практически нулевой результат. Объем привлечения за первое полугодие в открытые ПИФы составил почти 82 млрд рублей.

По словам экспертов, росту интереса населения к инвестициям способствует продолжение цикла снижения ключевой ставки Банком России. Также в июне была снята часть ограничений, связанных с пандемией, и поток клиентов в офисы банков вырос. В ближайшие месяцы управляющие не исключают дальнейшего роста рынка доверительного управления. Так, во втором полугодии активы под управлением могут вырасти еще на 15—20%, считают эксперты.