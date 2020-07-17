Частные управляющие компании, размещающие средства пенсионных накоплений Пенсионного фонда России, во II квартале обыграли государственного управляющего «ВЭБ.РФ», пишет «Коммерсант» . Средневзвешенная доходность частных управляющих компаний, инвестирующих пенсионные накопления граждан, хранящих их в ПФР, в первом полугодии составила 6,9% годовых, свидетельствуют расчеты издания. Государственная управляющая компания «ВЭБ.РФ» за этот период заработала «молчунам», средства которых находятся в расширенном портфеле, 7,2% годовых. По портфелю госбумаг (ГЦБ) ВЭБ заработал 9% годовых. Размер расширенного портфеля ВЭБа в середине года составлял 1,9 трлн рублей, портфеля госбумаг — 34,5 млрд рублей; 16 частных УК управляли 32,3 млрд рублей пенсионных накоплений, находящихся в ПФР.

Так, частные компании значительно улучшили показатели за минувший квартал. По итогам первых трех месяцев года все они показали убытки по пенсионным накоплениям ПФР, средневзвешенный убыток составил 1,9% за квартал. ВЭБ показал по двум портфелям небольшой доход: по расширенному — 1,2% за квартал, по госбумагам — 1,7%.

Во втором квартале все частные УК переиграли ВЭБ, что позволило им не только выйти в плюс по полугодию, но и трем из них («Сбербанк Управление активами», «ВТБ Капитал Управление активами», а также компании «Агана» по консервативному портфелю) обыграть портфель госбумаг ВЭБа, а восьми — его расширенный портфель.

По словам представителей УК, на сегодняшний день акции считаются более перспективным инструментом, чем облигации, за счет высоких рисков инфляции в будущем на фоне запуска широкомасштабных программ выкупа активов.