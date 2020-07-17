Российские фондовые индексы в пятницу начали торги разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,01% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 760,28 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,48% и равнялся 1 214,06 пункта.

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг, вопреки пессимизму за рубежом, незначительно выросли, традиционно оставаясь в рамках диапазонов 2 700—2 835 пунктов и 1 200—1 250 пунктов соответственно, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Уже можно с высокой долей уверенности говорить о том, что неделю индикаторы также завершат, не прерывая бокового движения. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2 700—2 800 пунктов», — комментирует эксперт.