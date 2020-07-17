Московский Кредитный Банк снизил тарифы на торговый эквайринг для компаний малого и среднего бизнеса (МСБ), говорится в сообщении кредитной организации.

Так, для предприятий фастфуда эквайринговая комиссия составит 1,49%, для продуктовых магазинов — 1,59%, для аптек и АЗС — 1,69%, для предприятий ЖКХ — 1%. Для остальных субъектов МСБ базовый тариф на торговый эквайринг составляет 1,99%.

Комиссия за торговый эквайринг не зависит от оборота, а зачисление средств происходит на следующий день на счет в любом банке. Также возможна регистрация бизнеса с собственным терминалом.