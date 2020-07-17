В Совете Федерации предлагают на постоянной основе ограничить 1,5% ставки эквайринга для всех товаров и всех видов торговли, заявил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов на Совете законодателей.

«Банк России в условиях распространения пандемии подчеркнул важность развития дистанционной торговли. И принял решение об ограничении максимального значения эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам, и установил их на период с 15 апреля по 30 сентября 2020 года на уровне не более 1%», — сказал сенатор.

По его словам, для бизнеса такая помощь весьма значительна. «Предлагаем рассмотреть возможность установления ограничения максимального значения таких комиссий на уровне 1,5% для всех видов товаров и на все виды торговли. На постоянной основе», — заявил Кутепов.