Количество вновь созданных малых и средних предприятий (МСП) в мае текущего года сократилось до 40 тыс. на фоне пандемии, тогда как в тот же период 2019 года было зарегистрировано порядка 72 тыс. предприятий. Об этом сообщила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова на заседании президиума Совета законодателей РФ.

«Очевидным является падение числа вновь зарегистрированных субъектов МСП. Так, в мае 2019 года, например, количество вновь созданных субъектов МСП составляло порядка 72 тысяч, а в мае текущего года — всего 40 тысяч», — сказала она.

По ее словам, этот показатель свидетельствует о том, что «кризисные явления не могли не отразиться на состоянии субъектов МСП».