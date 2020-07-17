Темпы роста основных показателей проектного финансирования долевого жилищного строительства после некоторого снижения в апреле — мае восстановились, а по некоторым параметрам превысили темпы роста начала года, свидетельствуют результаты обследования банков, открывающих расчетные счета застройщиков и счета эскроу. Восстановлению рынка способствовали принятые государством меры поддержки строительной отрасли, сообщает пресс-служба регулятора.

Так, количество счетов эскроу за месяц увеличилось на 21,6 тыс., или на 21%, и превысило 121,7 тыс. Размер средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, вырос до 420,3 млрд рублей, увеличившись на 20%. Это максимальные темпы прироста с начала 2020 года.

Банки на 1 июля 2020 года заключили с застройщиками почти 1,4 тыс. кредитных договоров. Сумма кредитных линий превысила 1,45 трлн рублей, из нее застройщики уже выбрали 534,1 млрд рублей, исходя из своей потребности в средствах для строительства (рост с начала года — почти на 90%).

Средняя процентная ставка по кредитам застройщикам находится в диапазоне от 3,7% до 5,5% (по федеральным округам). По каждому конкретному договору ее размер существенным образом зависит от объема накопленных на счетах эскроу средств, а также иных факторов (например, программ поддержки застройщиков — субъектов малого и среднего предпринимательства, программ субсидирования ставок по кредитам на строительство жилья).

В 47 субъектах России насчитывается 165 завершенных проектов с использованием счетов эскроу, по которым раскрыты более 8,6 тыс. счетов эскроу. Сумма средств, перечисленных с них застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, превысила 18,7 млрд рублей.