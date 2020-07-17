Рубль завершил основную валютную сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:03 мск повысился на 36 копеек к предыдущему закрытию и составил 71,89 рубля. С начала торговой сессии было проведено 31 тыс. сделок на 2,009 млрд долларов, диапазон котировок составил 71,56—72 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 82,18 рубля, увеличившись на 69 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 4,95 тыс. сделок на 227,89 млн евро по курсам от 81,49 до 82,28 рубля за евро.

«Рубль слабеет третью сессию подряд и вплотную приблизился к минимумам этого лета. Доллар тестирует отметку 72, евро приблизился к планке 82,3 — впервые с начала мая. Слабость рубля по отношению к доллару может объясняться коррекцией в нефти вкупе с концом рабочей недели. Евро добавил к этому собственный импульс — валюта вышла на локальные максимумы по отношению к доллару. И в паре с рублем это дало такой сильный двойной эффект. В начале следующей недели мы ожидаем отката в обеих валютах. На нейтральном внешнем фоне доллар будет стремиться к диапазону 71—71,5 рублей. В случае позитивного настроя на рынках он может упасть и еще ниже. Евро, вероятнее всего, ослабнет до 81—81,5», — комментирует аналитик компании «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.



