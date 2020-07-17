Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов по итогам заседания совета директоров Банка России, запланированного на 24 июля. Об этом журналистам через пресс-службу банка заявил стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.

«Мы ожидаем снижения ставки на 50 базисных пунктов, но вполне возможен выбор ЦБ в пользу снижения на 25 базисных пунктов… Мы полагаем, что риски дезинфляции все еще высоки, и поэтому ЦБ предпочтет снизить ставку на 50, а не на 25 базисных пунктов», — сказал он.

Минко напомнил, что в июне регулятор снизил ставку сразу на 100 б. п., указав на растущие риски, что в 2021 году инфляция не вырастет до цели в 4%. Также ЦБ сообщил, что исходил из предположения, что второй волны закрытия экономики не будет.

«С тех пор отдельные штаты (США.— Прим. ред.) возобновили введение карантинных мер, что увеличивает риск того, что американская экономика будет восстанавливаться медленнее, чем это было ранее. Кроме того, последние данные по экономике России (промпроизводство за июнь, объем платежей предприятий торговли и услуг) указывают на то, что восстановление экономической активности после снятия ограничений может быть временным», — объяснил стратег свой прогноз.