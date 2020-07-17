Московский Индустриальный Банк запустил акцию по потребительским кредитам, следует из релиза финучреждения.

Для клиентов, подавших заявку на потребительский кредит и рефинансирование потребительского кредита с 20 до 25 июля, устанавливается низкая процентная ставка: по кредиту наличными она составит 7,5% или 9,5%.

Максимальная сумма определяется банком индивидуально и не может превышать 3 млн рублей для участников зарплатных проектов и 2 млн рублей для остальных категорий заемщиков.

Договор заключается сроком до семи лет.