Московский Индустриальный Банк запустил новый сервис для корпоративных клиентов — 1С:DirectBank: он упростит обмен платежными документами между клиентом и банком, следует из релиза финучреждения.

«Это значительно увеличивает скорость обмена электронными документами между двумя ресурсами и позволяет повысить управляемость и безопасность платежей: в 1С документы создаются и передаются в банк по зашифрованным каналам без выгрузки сведений в промежуточные директории», — сказано в сообщении.



Для использования сервиса 1С:DirectBank достаточно быть зарегистрированным пользователем программ системы «1С:Предприятие».