Сбербанк интегрировал платежный сервис «Плати QR» в онлайн-кассу «Эвотор», следует из релиза кредитной организации.

«Теперь у всех продавцов, владельцев онлайн-касс «Эвотор», появилась возможность безналичного приема платежей с помощью QR-кода; QR-код с суммой покупки формируется автоматически на каждый чек благодаря тому, что Сбербанк интегрировал свой платежный сервис в программное обеспечение онлайн-касс. При оформлении покупки кассиру нужно просто выбрать способ оплаты: наличные, банковская карта или QR-код. Если выбран пункт «Оплата по QR-коду», будет сгенерирован QR-код, включающий в себя сумму покупки. Покупателю необходимо считать его камерой смартфона, а затем оплатить покупку в мобильном приложении Сбербанка («Сбербанк Онлайн») или Тинькофф Банка», — сказано в сообщении.



Корпоративным клиентам Сбербанка будет предложено активировать сервис через систему интернет-банкинга «Сбербанк Бизнес Онлайн». У клиентов Сбербанка, которые уже подключили сервис «Плати QR» и кассу «Эвотор», новый функционал появится автоматически.