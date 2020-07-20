По данным Банка России, заметная часть роста количества и объема переводов в Системе быстрых платежей (СБП) приходится на июнь 2020 года, когда к системе подключился Сбербанк, пишет «Коммерсант» . К 1 июля общий объем операций через СБП составил 170,8 млрд рублей, хотя бы раз системой воспользовались более 5 млн человек.

В одном из крупных банков отметили, что толчок к подключению к СБП дал клиентам сам Сбербанк, когда ввел комиссии при переводах между своими картами в банкоматах, не оставив даже бесплатного лимита до 50 тыс. рублей, как при переводах онлайн. Участники СБП также отмечают значительный объем операций со Сбербанком.

В июне через СБП проведено 4,3 млн переводов между гражданами на 36,6 млрд рублей, что превышает майский показатель в 1,95 раза по количеству переводов и в 1,81 раза — по объему операций. По сравнению с январем показатели выросли в 3,1 и 3,3 раза соответственно. Всего за II квартал 2020 года банки провели через СБП операции на 71,5 млрд рублей.

СМИ: ретейлеры и банкиры не спешат внедрять СБП Внедрение СБП для оплаты товаров и услуг развивается в основном представителями малого и среднего бизнеса.

В мае — июне была прервана стагнация рынка переводов через СБП: объем операций в феврале — апреле составлял всего 14–15 млрд рублей в месяц. Оживлению рынка способствовала отмена ЦБ комиссии за перевод через систему в пределах 100 тыс. рублей с мая. В ЦБ заявили, что «клиенты пользуются в основном именно бесплатными переводами»: 96% отправителей в мае и июне делали переводы в пределах 100 тыс. рублей.