Банки фиксируют двукратное снижение обращений граждан за кредитными каникулами в июне по причинам, связанным с пандемией коронавируса. Об этом сообщил ТАСС гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

«Во второй половине июня число обращений за реструктуризацией из-за эпидемии COVID-19 снизилось в два раза по сравнению с первой половиной июня и составило около 14 тысяч обращений. В текущих условиях можно ожидать сохранение данного тренда в ближайшие недели», — отметил он.

Лагуткин добавил, что банки одобрили 65% или 225 тыс. обращений за кредитными каникулами по причинам, связанным с коронавирусом, за все время с начала распространения инфекции.

«Банками получено 346 тысяч обращений физических лиц о реструктуризации из-за эпидемии COVID-19. Из всего количества обращений кредитные каникулы были предоставлены по 65% обращений (225 тысяч)», — сказал Лагуткин.