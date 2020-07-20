Законопроект об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) доработан ко второму чтению, пишет «Коммерсант». Предполагается, что кроме обозначенных семи сфер применения ЭПР решение об их расширении будет принимать правительство. Минэкономразвития определило перечень изъятий, которые правительство сможет делать из законов в рамках экспериментальных правовых режимов при запуске цифровых проектов в сфере искусственного интеллекта и высоких технологий. Так, в ряде случаев к участникам ЭПР могут быть неприменимы отдельные нормы законов «О персональных данных», «О связи» и «Об охране здоровья…».
Предлагаемые изъятия из законов о персональных данных и о связи позволят обрабатывать биометрические данные граждан без их письменного согласия. Как поясняют авторы проекта, такие исключения необходимы, например, для запуска сервиса для малого и среднего бизнеса (МСБ) по подбору оптимальных сфер и мест деятельности на базе больших данных: рекомендации для открытия нового бизнеса или повышения эффективности действующего будут основаны на обезличенных данных о клиентах, в том числе банковских и абонентских.
Авторы указывают, что компенсирующие требования и ограничения из-за изъятий правительству предстоит реализовать в подзаконных актах.
Депутаты комитета экономической политики Госдумы предложили значительно расширить сферу применения законопроекта. Как следует из рекомендуемой к принятию таблицы поправок к проекту, кроме медицины, транспорта, дистанционной торговли, финансового рынка, архитектуры и строительства, промышленности действие проекта распространится и на сельское хозяйство.