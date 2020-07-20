Законопроект об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) доработан ко второму чтению, пишет «Коммерсант» . Предполагается, что кроме обозначенных семи сфер применения ЭПР решение об их расширении будет принимать правительство. Минэкономразвития определило перечень изъятий, которые правительство сможет делать из законов в рамках экспериментальных правовых режимов при запуске цифровых проектов в сфере искусственного интеллекта и высоких технологий. Так, в ряде случаев к участникам ЭПР могут быть неприменимы отдельные нормы законов «О персональных данных», «О связи» и «Об охране здоровья…».

Предлагаемые изъятия из законов о персональных данных и о связи позволят обрабатывать биометрические данные граждан без их письменного согласия. Как поясняют авторы проекта, такие исключения необходимы, например, для запуска сервиса для малого и среднего бизнеса (МСБ) по подбору оптимальных сфер и мест деятельности на базе больших данных: рекомендации для открытия нового бизнеса или повышения эффективности действующего будут основаны на обезличенных данных о клиентах, в том числе банковских и абонентских.

Авторы указывают, что компенсирующие требования и ограничения из-за изъятий правительству предстоит реализовать в подзаконных актах.

Депутаты комитета экономической политики Госдумы предложили значительно расширить сферу применения законопроекта. Как следует из рекомендуемой к принятию таблицы поправок к проекту, кроме медицины, транспорта, дистанционной торговли, финансового рынка, архитектуры и строительства, промышленности действие проекта распространится и на сельское хозяйство.