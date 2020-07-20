Арбитражный суд Забайкальского края удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества десяти бывших членов органов правления Центрально-Европейского Банка на сумму 748,4 млн рублей, говорится в определении суда.

Фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии потенциальной угрозы возможного неисполнения судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего о взыскании с экс–руководства банка убытков, отметил суд.

Требование о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было подано в рамках иска АСВ о взыскании с топ-менеджеров кредитной организации 1,25 млрд рублей убытков.

АСВ подало иски к экс-руководителям Центрально-Европейского Банка и страховой компании «Подмосковье» Сумма иска, касающегося Центрально-Европейского Банка, составляет 1,254 млрд рублей.

Портфель выданных кредитной организацией гарантий по состоянию на 1 августа 2018 года составил более 6,5 млрд рублей и превысил размер ее собственных средств в девять раз. При этом использовавшийся банком формальный подход к оценке деятельности принципалов в итоге привел к существенному росту убытков текущего года, связанных с исполнением обязательств по предоставленным гарантиям, в том числе в судебном порядке, отметил ЦБ. Надлежащая оценка принятого банком кредитного риска выявила существенное снижение размера его собственных средств и наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков, сообщил регулятор.

ЦБ 24 августа 2018 года отозвал у этой кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.