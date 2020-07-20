Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует ослабление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск доллар дорожал на 2 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 17 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72 рубля (плюс 13 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 82,4 рубля (плюс 20 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб, в понедельник утром снижение нефтяных котировок может вновь оказать давление на рубль. По его словам, ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 71,2—72,6 рубля, для европейской валюты — 81,4—83 рубля.

«Сохраняется интрига относительно решения Банка России по ставке. У нас практически нет сомнений, что регулятор пойдет на снижение показателя. Скорее всего, сразу на 0,5 процентного пункта, поскольку экономика нуждается в дешевых деньгах для роста. Это станет негативным драйвером для рубля и ОФЗ. Соотношение «риск/доходность» по рублевым бондам России, на наш взгляд, станет непривлекательным из-за огромных рисков девальвации рубля. Поэтому по факту можно ждать не столько сильной коррекции в ценах ОФЗ, сколько выхода из бумаг нерезидентов, для которых валютные риски сейчас являются главными. Это еще увеличит давление на рубль», — прогнозировал главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.