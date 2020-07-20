Эксперты работающей в сфере информационной безопасности компании ThreatFabric нашли новое опасное вредоносное программное обеспечение, при помощи которого поставлены под угрозу сотни популярных приложений для мобильной платформы Android. Речь идет о трояне BlackRock, который злоумышленники могут использовать для кражи учетных данных и платежной информации.

BlackRock относится к классу банковских троянов, однако, как заверяют специалисты, может использоваться для кражи конфиденциальных данных из приложений PayPal, Gmail, Uber, eBay, Netflix, Amazon, соцсетей и и мессенджеров Telegram, WhatsApp, Skype, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Tinder, Pinterest и других. Всего вредонос ставит под угрозу безопасность использования 337 популярных приложений для Android.

Для распространения троян маскируется под легитимный пакет обновлений Google Update. После установки на гаджет вредонос запрашивает разрешение на повышение уровня прав в системе. Троян нацелен на кражу платежных данных, но злоумышленники могут использовать его и для сбора разного рода конфиденциальной информации.