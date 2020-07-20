Верховный суд штата Нью-Йорк отказал Starr Russia Investments III B.V. в доступе к информации о международных доходах и маркетинге британских структур аудиторской компании Deloitte в рамках разбирательства вокруг Инвестторгбанка. Starr Russia Investments III B.V. настаивала на доступе ко всем документам, подтверждающим контроль британских структур Deloitte над АО «Делойт и Туш СНГ».

В постановлении судьи указывается, что в соответствии с законодательством штата Нью-Йорк касательно персональной юрисдикции в отношении юридических лиц ответчики на данном этапе могут ограничиться представлением документов, датированных не ранее 26 ноября 2010 года и связанных с решением Starr Russia Investments III B.V. сохранить инвестиции в Инвестторгбанке, а также с результатами его аудита, проведенного АО «Делойт и Туш СНГ».

По утверждению Starr Russia Investments III B.V., аудиторская компания в 2008 году убедила ее вложить средства в Инвестторгбанк, заверив в надежности российской финансовой организации и умолчав о якобы имевших место рисках. Истец не исключает, что имел место сговор между Deloitte и собственником банка.