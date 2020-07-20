Росбанк начал выпуск цифровых кредитных карт, зарплатные клиенты банка могут за несколько минут самостоятельно выпустить их в мобильном приложении «Росбанк Онлайн» или в интернет-банке, говорится в релизе финучреждения.



«По цифровой кредитной карте клиенту доступны те же операции, что и по пластиковым картам с технологией бесконтактной оплаты NFC. Лимит по карте может достигать 1 млн рублей. Выпуск карты в мобильном приложении (весь процесс — от заполнения заявки до первой трансакции) занимает не более пяти минут. Для оформления цифровой кредитной карты необходимо заполнить заявку в мобильном банке, задать ПИН-код в настройках карты и добавить ее в кошелек Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. По карте также можно совершать покупки в интернет-магазинах. Карта дает возможность снимать наличные в банкоматах, оснащенных NFC приемниками», — сказано в сообщении.



Безопасность цифровой кредитной карты обеспечивается на нескольких уровнях. В первую очередь она не имеет пластикового носителя, ее невозможно потерять. Отсутствие физического носителя также защищает карту от копирования скиммером. Если же мобильным телефоном клиента завладеют мошенники, доступ к карте защищен основным доступом к телефону: паролем, Touch ID или Face ID, уточнили в банке.