Пенсионный фонд России одобрил более 800 заявлений на направление материнского капитала на ипотеку, поданных через банки без обращения в ведомство.

В пресс-службе ПРФ напомнили, что с 15 апреля 2020 года семья, которая хочет направить средства маткапитала на ипотеку, может подать соответствующее заявление через банк. Ранее семьям нужно было сначала обратиться в ПФР для одобрения заявления, затем в банк за кредитом. В пресс-службе рассказали, что для этого ПФР заключил соглашение об информационном обмене более чем с 580 филиалами российских банков по всей России.

Также с 15 апреля 2020 года ПФР автоматически оформляет сертификат на маткапитал. Уведомление об оформлении сертификата мать ребенка может получить в личном кабинете на портале госуслуг.