Банк России планирует распространить на банки обязанность выявлять мошеннические трансакции в рамках Системы быстрых платежей, раньше это было обязательным для операционных и клиринговых центров, следует из проекта документа регулятора и комментария директора по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрия Кузнецова.

ЦБ подготовил изменения в свое положение от 9 января 2019 года № 672-П о требованиях к защите информации в платежной системе. «Действующая редакция возлагает обязанность выявлять мошеннические трансакции на операционные и клиринговые центры платежных систем, объединяемых Системой быстрых платежей. В новой редакции эта обязанность распространяется также и на банки», — рассказал РИА Новости Кузнецов.

При этом разграничивается, что именно для выявления мошеннического платежа должны делать банк плательщика, банк получателя и операционный и клиринговый центр, пояснил эксперт. Также, по его словам, документ ЦБ конкретизирует некоторые требования действующей редакции положения. Так, действующая редакция требует применять в платежных документах электронную подпись, в новой уточняется, как именно электронная подпись должна применяться. Отдельным блоком добавлены требования по противодействию некоторым распространенным атакам, с которыми СБП столкнулась с момента начала эксплуатации.