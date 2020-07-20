ВТБ перезапускает свой флагманский продукт — дебетовую «Мультикарту», сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь ее выпуск и обслуживание будут бесплатными. При этом клиентам начисляется вознаграждение в размере до 3% в зависимости от выбранной опции лояльности, которую можно подключить, изменить или отключить в любой момент в приложении «ВТБ Онлайн».

По новой «Мультикарте» доступны два размера вознаграждения за покупки по опциям «Путешествия», «Кешбэк» и «Коллекция»: базовый 1% или повышенные 1,5%. Повышенный размер ориентирован на клиентов, которые делают покупки на сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц. В случае если траты не достигают этого уровня, за возврат с покупок 1,5% нужно заплатить 249 рублей. В рамках опции «Сбережения» клиенты могут выбрать начисление дополнительно 1% к ставке по накопительному счету или открытому вкладу либо начисление 3% на остаток по счету карты. В рамках опции «Заемщик» можно выбрать 0,3% скидки к ставке по ипотеке или 1% скидки по кредиту наличными.

«Кроме этого, в распоряжении у клиентов будут до 15% кешбэка с покупок у наших партнеров, бесплатное снятие наличных в 16 000 собственных банкоматов ВТБ и многие другие сервисы, которые делают ежедневные операции выгодными и удобными», — добавила начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева.

Помимо бесплатного обслуживания карты и моментального подключения одной из опций лояльности владельцам «Мультикарты» также доступны бесплатные переводы до 100 тыс. в месяц по номеру телефона через Систему быстрых платежей, начисление до 5,5% на остаток по накопительному счету «Копилка», а пенсионерам — до 4% на остаток по текущему счету. Держатели карты могут выпустить ее как в цифровом виде, так и на экологичном носителе.



Для клиентов, подключивших опцию лояльности по «Мультикарте» до 20 июля, условия начисления вознаграждения не меняются до момента смены опции.