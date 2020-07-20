Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в июне не изменились и на 1 июля 2020 года по-прежнему составляли 73,9 млн унций (2 298,547 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.

При этом стоимость золота в резервах за июнь выросла на 2,53% до 130,79 млрд долларов на 1 июля 2020 года с 127,566 млрд долларов на 1 июня. Доля золота в международных резервах также увеличилась до рекордных 23% с 22,5%.

Банк России 30 марта сообщил, что приостанавливает с 1 апреля покупку золота на внутреннем рынке. При этом дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке, указал регулятор.

В течение I квартала 2020 года регулятор закупил в золотовалютные резервы 27,982 тонны монетарного золота.

Банк России в течение 2019 года, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов. По итогам года резервы банка в золоте выросли на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73 млн унций (2 270,56 тонны). За 2018 год ЦБ купил 273,715 тонны золота, на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 млн унций (2 111,93 тонны).