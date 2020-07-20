Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий правила налогообложения безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Закон связан со вступлением в силу поправок к Гражданскому кодексу о цифровых правах. Ранее любые денежные средства и ценные бумаги считались имуществом, и правила их налогообложения были единообразными. После вступления в силу поправок к ГК в правоприменительной практике возникли разночтения.

Подписанный закон уточняет, что правила налогообложения денежных средств и ценных бумаг остаются единообразными независимо от их формы: наличной или безналичной, документарной или бездокументарной.

Закон имеет обратную силу и будет действовать с 1 октября 2019 года, то есть даты вступления в силу поправок.