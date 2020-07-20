Покупка квартиры стала выгоднее аренды благодаря программе льготной ипотеки по ставке не более 6,5%, сообщил замглавы Минстроя России Никита Стасишин на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

«Ставка составляет 6,5%. Это означает, что в среднем платеж для населения — порядка 16 тысяч рублей при средней стоимости квартиры до 3,5 миллиона рублей. Это привело к тому, что сегодня покупка квартиры в ипотеку (с учетом достаточно короткого цикла строительства и того, что в большинстве своем застройщики переходят на строительство стандартного жилья с отделкой) выгоднее, чем снимать квартиру в аренду. Но это я говорю про рыночную аренду», — сказал Стасишин.

Правительство РФ в конце апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.